Хакери зламали другий регіональний сайт Мін'юсту - тернопільський

7 лютого хакери з групи Анонімус зламали сайт Тернопільського обласного управління юстиції Міністерства юстиції України (http://www.obljust.te.ua/).

Згідно зі «скриншотом», зафіксованим редакцією УНІАН, хакери розмістили на сайті повідомлення:

«Не дамо Лавриновичу проїхати брудними колесами краденого мерса! Свободу Інтернет партії України! Анонімуси Тернопільщини. Далі буде».

Наразі на сайті розміщено повідомлення, що сайт тимчасово не працює у зв'язку з технічним ремонтом.

Крім того, досі не працює зламаний учора хакерами сайт (http://kyivobljust.gov.ua/).

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого вранці було здійснено хакерську атаку на офіційний сайт Головного управління юстиції у Київській області Міністерства юстиції України. Сайт не працює й на ньому розміщено заяву від імені Східно-Європейського крила групи Анонімус. Хакери вимагають повернення всіх юридичних прав Інтернет партії України, й повного припинення її юридичного переслідування. І обіцяють у разі невиконання вимог продовжувати агресивні атаки на основні державні інтернет-ресурси.

Як повідомив УНІАН, заступник голови Інтернет партії України Олексій Шевченко, члени Інтернет партії не причетні до хакерської атаки на сайт Головного управління юстиції у Київській області Міністерства юстиції України, але «вдячні комусь із можливих прихильників партії за підтримку».

4 лютого біля будівлі Міністерства юстиції України відбулася акція протесту, на якій лідер партії Д.Голубов повідомив, що «23 січня Окружний адміністративний суд Києва без будь-яких підстав повторно заборонив діяльність Інтернет партії в Україні. Клопотання про заборону політичної партії було направлено особисто міністром юстиції Олександром Лавриновичем».