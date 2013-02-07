АМКУ стежить за ситуацією навколо підвищення тарифів на зв'язок компанією «Київстар»

Антимонопольний комітет України досі не приймав жодних рішень за фактом підвищення тарифів компанією «Київстар», але продовжує відстежувати ситуацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив в.о. голови Комітету Рафаель Кузьмін.

«Ми відстежуємо ситуацію. Дійсно компанія «Київстар» розіслала повідомлення деяким своїм абонентам про підвищення тарифів на окремі послуги. Однак в основних пакетах тарифи не підвищувалися і не підвищуватимуться», - повідомив Р.Кузьмін, але водночас додав, що повідомлення були надіслані тим, хто користується своїми телефонами не повною мірою - тобто, дзвінки приймають, але самі не дзвонять.

«Це, за нашими оцінками, до 5%. Ми думаємо, що з цим робити», - сказав Р.Кузьмін.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Антимонопольний комітет України вийшов із заявою, що він може зайнятися розслідуванням причин підвищення тарифів на мобільний зв'язок компанією «Київстар» тільки за фактом підвищення цих тарифів. Нагадаємо, що оператор мобільного зв'язку, компанія «Київстар» має намір підвищити ціни в 50 тарифних планах: з 1 лютого на 15-30% зросте абонплата в 16 тарифних планах для контрактних абонентів, з 5 лютого - в 29 тарифних планах для prepaid-абонентів. Підвищення зачепить, зокрема, такі популярні тарифні пропозиції, як "25 мільйонів", "Єдина країна", "Djuice Безлім". У деяких тарифних планах збільшиться плата за надання безкоштовних SMS-повідомлень з 10 до 15 грн (обсяг наданого пакета виросте з 100 до 150 повідомлень). Для абонентів тарифних планів без щоденної абонплати, таких як "Єдина ціна" та "З нами краще", на 15-25% підвищиться вартість внутрішньомережевих і міжмережевих дзвінків. Крім того, компанія вводить мінімальний обсяг коштів на рахунку, який повинен залишатися після користування будь послугою - 0,01 грн.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить більше 25,2 млн, абонентів широкосмугового доступу в Інтернет - більше 500 тис. Загальний дохід «Київстару» в 2011 році становив майже 13,1 млрд грн.