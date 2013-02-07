Суд зупинив процедуру банкрутства «АероСвіту»

Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Київської області про порушення провадження у справі про банкрутство авіакомпанії "АероСвіт".

Як повідомляє Міністерство доходів і зборів України, таким чином, апеляційну скаргу Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції щодо попередження безпідставної ліквідації платника податків частково задоволено.

Надалі відомство з'ясовуватиме можливу наявність кредиторських вимог держави до «АероСвіту» для забезпечення своєчасної й повної сплати податків.

Нагадаємо, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіту» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

23 січня Київський апеляційний господарський суд прийняв до провадження апеляційну скаргу Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області Державної податкової служби з вимогою скасувати рішення про порушення справи про банкрутство приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «АероСвіт».

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 7 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.