Законопроект Кабміну про регулювання галузі зв'язку призведе до порушення прав суб'єктів ринку - ІНАУ

Низка норм, запропонованих урядовим законопроектом «Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання в галузі зв'язку» (реєстр. № 0991), який планується до повторного розгляду Верховною Радою, не узгоджуються з діючими положеннями Закону України «Про телекомунікації» та призведуть до порушення прав суб'єктів ринку.

Про це йдеться у відкритому листі Інтернет Асоціації України (ІнАУ), спрямованому на адресу голови Комітету з питань транспорту і зв'язку ВР і голів парламентських фракцій, яке має УНІАН.

Даний законопроект розроблений замість прийнятого ВР Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання в галузі зв'язку» (05.07.2012 р.), який не був підписаний Президентом України і повернутий з відповідними пропозиціями.

У листі ІнАУ зазначається, що остання редакція законопроекту дає нам підстави для висновку, що деякі з пропонованих документом новацій не узгоджуються з діючими положеннями Закону України «Про телекомунікації», що надалі «може призвести до дискримінації, обмеження та порушення прав суб'єктів ринку телекомунікацій, перевищення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) законодавчо визначених повноважень».

Зокрема, одним з основних визначених законопроектом нововведень є застосування НКРЗІ до суб'єктів ринку телекомунікацій адміністративно-господарських санкцій за порушення законодавства у сфері телекомунікацій та впровадження певних розмірів штрафних санкцій. Це, на думку ІнАУ, «не повною мірою узгоджується» з чинними положеннями Закону, якими регламентовано порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, що в свою чергу може призвести до правової колізії норм Закону та Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині прийняття рішень по результатами заходів державного нагляду і перевищення НКРЗІ визначених Законом «Про телекомунікації» повноважень комісії.

Крім того, пропоновані законопроектом підстави для штрафних санкцій та їх розміри, а також відповідальність осіб за ті чи інші порушення призводять до того, що «постає питання законодавчого визначення обставин, за наявності яких за порушення ліцензійних умов і/або правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій» НКРЗІ будуть застосовані ті чи інші види санкцій, оскільки різниця в їх розмірах досить істотна, як і відмінність стосовно осіб, які підлягатимуть тій чи іншій відповідальності (суб'єкти господарювання або їх посадові особи).

Також, як вважають в ІнАУ, «незрозумілою і загрозливою для стабільності ринку» є спроба в законопроекті ввести обмеження щодо користування радіочастотним ресурсом та впровадження новітніх технологій під час такого використання. Згідно з даними нормами пропонується надати НКРЗІ повноваження щодо «запобігання накопиченню радіочастотного ресурсу в обсязі, через який створюються передумови для істотної ринкової переваги на певному ринку» і «встановлення кількості ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, які можуть бути видані для певної радіотехнології в смугах радіочастот, виділених Планом використання радіочастотного ресурсу України».

Відповідні норми, на думку ІнАУ, не містять конкретних визначень, створюють безпідставні регуляторні обмеження для користувачів радіочастотного ресурсу як в діапазонах частот, на які видано ліцензії, так і в нових діапазонах частот, а також створюватимуть умови для можливих зловживань з боку регулятора. Крім того, відповідні норми не мають за своїм змістом ніякого відношення до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», про приведення у відповідність з яким йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

В ІнАУ вважають, що наведені недоліки та суперечності законопроекту стали можливими через те, що зазначений законопроект (попередня редакція - УНІАН) не пройшов повноцінного громадського обговорення і прийнятий ВР VI скликання без консультацій з учасниками ринку, а також без урахування зауважень Головного юридичного управління Верховної Ради України. Враховуючи вищевикладене, ІнАУ пропонує зняти з розгляду ВР законопроект № 0991 з метою його обговорення, доопрацювання і остаточного схвалення з урахуванням пропозицій, викладених у цьому листі.

Довідка УНІАН. Інтернет Асоціація України (ІнАУ) - професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та ін., об'єднує понад 130 підприємств. Діяльність ІнАУ спрямована на захист інтересів своїх членів, проведення експертно-аналітичної роботи в частині розробки і коректування законодавчої і нормативної бази України тощо.

НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР. НКРЗІ складається з голови і шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.