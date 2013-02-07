Робота «Борисполя» у 2013 році може бути збитковою - гендиректор аеропорту

Робота міжнародного аеропорту «Бориспіль» у 2013 р. може бути збитковою.

Про це повідомив під час засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації генеральний директор аеропорту Антон Волов.

За його словами, причиною збиткової діяльності аеропорту може стати додаткове фінансове навантаження - виплата відсотків за раніше взятими аеропортом кредитами, зокрема, під спорудження нових об'єктів для Євро-2012. Ще однією причиною може стати зменшення пасажиропотоку у зв'язку зі згортанням діяльності "АероСвіту".

Одним з можливих шляхів вирішення поставлених перед аеропортом в 2013 р. фінансових проблем А.Волов бачить укладення аеропортом прямих договорів з оренди його майна. "Якщо наші ініціативи щодо укладення прямих договорів оренди майна не будуть підтримані Верховною Радою, нам нема з чого буде покривати ці збитки", - зазначив він.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації планувалося розглянути питання про заборону передачі в концесію Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.