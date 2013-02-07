Під час сплати штрафів за порушення ПДР потрібно вказувати серію і номер протоколу - ДАІ

Столична Державтоінспекція інформує водіїв, що під час сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху у квитанціях необхідно обов’язково вказувати не лише код платежу, прізвище ім’я по-батькові платника, але й серію та номер протоколу про адміністративне правопорушення.

Про це УНІАН повідомили в Управління ДАІ м. Києва, зауваживши, що такі зміни необхідні для поліпшення контролю за надходженням коштів і допоможуть уникнути непорозумінь, які виникають при з’ясуванні своєчасної сплати платежів у виконавчій службі.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф має бути сплачений не пізніше, ніж через п'ятнадцять днів з дня вручення постанови порушнику про накладення штрафу. У разі оскарження такої постанови або внесення на неї подання прокурора - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

Щоб сплати штраф необхідно звернутися до будь-якої установи банку України. При цьому необхідно мати при собі документ, який засвідчує особу, індивідуальний ідентифікаційний номер платника податку, екземпляр протоколу про адміністративне правопорушення.