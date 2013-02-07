Депутат пропонує заборонити концесію аеропорта "Бориспіль"

Народний депутат України Сергій Міщенко (позафракційний) підготував законопроект, яким пропонується заборонити приватизацію і здачу в концесію державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Як передає кореспондент УНІАН, даний законопроект було оприлюднено сьогодні під час засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації.

Зокрема, даним законопроектом пропонується виключити аеропорт "Бориспіль" з переліку об'єктів держвласності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Також пропонується окремо обумовити, що даний об'єкт не може передаватися в концесію.

Як сказано у пояснювальній записці до законопроекту, аеропорт «Бориспіль» є прибутковою організацією і до того ж бюджетоутворювальним підприємством для міста і Бориспільського району.

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради ухвалила рішення прийняти даний документ за основу з рекомендацією народному депутатові доопрацювати його окремі пункти.

Нагадаємо, раніше представники української влади неодноразово заявляли про можливість передачі українських аеропортів в концесію. Зокрема, перебуваючи на посади віце-прем'єр-міністра – міністра інфраструктури, Борис Колесніков заявив, що концесійний конкурс щодо аеропорту «Бориспіль» може бути оголошено до кінця першого півріччя 2013 року. «Липень-серпень – це крайній термін. Я думаю, що в першій половині 2013 року все буде закінчено», – сказав він.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» — найбільший аеропорт України, розташований на відстані 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за результатами 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком — до 8,478 млн осіб.