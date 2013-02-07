Пасажиропотік "Борисполя" у зв'язку з ситуацією навколо "АероСвіту" у січні впав на 18%

Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Бориспіль", який є найбільшим аеропортом України, у зв'язку з проблемами в роботі одного з провідних українських авіаперевізників – компанії "АероСвіт" у січні 2013 року впав на 18%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор аеропорту Антон Волов під час засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації.

За його словами, така тенденція тільки погіршилася в лютому.

За інформацією А.Волова, за перший тиждень лютого зниження пасажиропотоку становило 24%.

Також гендиректор аеропорту повідомив, що зниження пасажиропотоку негативно позначилося на фінансових результатах роботи «Борисполя».

«Мінус 40 млн грн за січень – такий наш фінансовий результат", – відзначив А.Волов.

Нагадаємо, на початку січня 2013 року авіакомпанія «АероСвіт» скасувала низку рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема, у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямах.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

23 січня Київський апеляційний господарський суд прийняв до провадження апеляційну скаргу Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області Державної податкової служби з вимогою скасувати рішення про порушення справи про банкрутство приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «АероСвіт»

Сьогодні, 7 лютого, Міністерство доходів і зборів України повідомило, що Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Київської області про порушення провадження у справі про банкрутство авіакомпанії "АероСвіт". Таким чином, апеляційна скарга Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції з попередження безпідставної ліквідації платника податків частково задоволена.

Надалі відомство з'ясовуватиме можливу наявність кредиторських вимог держави до «АероСвіту» для забезпечення своєчасної і повної сплати податків.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена у 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 7 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» — найбільший аеропорт України, розташований на відстані 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за результатами 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком — до 8,478 млн осіб.