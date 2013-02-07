Нацрада терміново проведе моніторинг мовлення всіх обласних держтелерадіокомпаній

19:37, 07 лютого 2013
Транспорт/Звя'зок
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У зв’язку із ситуацією, що склалася на початку цього місяця з мовленням державних мереж радіомовлення (УР-1, УР-2, УР-3), Національна рада з питань телебачення і радіомовлення у невідкладному порядку доручила своїм представникам у регіонах здійснити моніторинг всіх обласних державних телерадіокомпаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної ради України з питань телерадіомовлення.

Зокрема, як сказано у повідомленні, до таких дій регуляторний орган спонукали численні звернення радіослухачів про відключення УКХ-передавачів та усні повідомлення керівників Івано-Франківської і Черкаської ОДТРК, які були зроблені на засіданні Національної ради 6 лютого.

Нацрада вкрай стурбована цією ситуацією ще й тому, що вона склалася у переддень весни, коли надзвичайно важливою є система загального оповіщення у зв’язку з ймовірними надзвичайними ситуаціями, особливо в західних регіонах, наголосили впрес-службі.

Національна рада закликає НРКУ терміново відновити мовлення й готова разом із НРКУ та Держкомтелерадіо знаходити шляхи виходу з кризи.

Як повідомлялося, 5 лютого припинили мовлення УКХ-передавачі усіх трьох каналів Національної радіокомпанії України.

Зокрема, концерн РРТ вимкнув передавачі на прохання самої радіокомпанії. Це зумовлено нестачею фінансування і заборгованістю НРКУ перед КРРТ. І через це тепер під питанням опинилося мовлення державних регіональних телерадіокомпаній, які поділяють частоти з НРКУ, оскільки періодичне вимкнення і увімкнення передавачів на ті відрізки часу, протягом яких мають мовити ОДТРК, - економічно невигідно.

Водночас голова Держкомтелерадіо Олександр Курдінович заперечив інформацію про відключення НРКУ у зв’язку із заборгованістю.

За його словами, радіоканали НРКУ не мали змоги мовити лише в кількох регіонах з технічних причин.

Наразі програми НРКУ доступні слухачам в онлайн-трансляції на сайті, через супутник та в проводовій мережі.

Водночас генеральний директор НРКУ Тарас Аврахов підтвердив інформацію про відключення усіх УКХ-передавачів з ініціативи радіокомпанії. Однак, за його словами, це відбулось не через відсутність коштів.

«Держкомтелерадіо довів до нас цифру на трансляцію ефірного мовлення каналів на цей рік. Ця цифра щонайменше у декілька разів відрізняється від тієї цифри, яку ми мали минулого року. І цих коштів вистачає лише на декілька FM-передавачів. Для нас це документ до виконання, тому, порадившись, ми вибрали з усього ефірного ресурсу найбільш цінне, і всі фінансові зусилля спрямували туди», - сказав Т.Аврахов.

Він додав, що НРКУ має FM-мовлення лише в трьох обласних центрах, оскільки «Нацрада з питань телебачення та радіомовлення за весь час свого існування, вирішуючи питання на користь комерційних мовників, не спромоглась виділити частотний ресурс для НРКУ».

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