На автошляхах України розпочалася аварійна ліквідація ям

Міністерство інфраструктури України заявило про початок аварійної ліквідації ям, які за зимовий період утворилися на автодорогах України.

Як повідомляє відомство, зокрема, Державна служба автомобільних доріг України («Укравтодор») і облавтодори запустили заводи з виробництва гарячого асфальтобетону в Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Херсонській і Хмельницькій областях.

Загалом в Україні підготовлено 94 таких заводу, які з настанням сприятливих погодних умов почнуть виготовляти гарячі асфальтобетонні суміші.

За словами радника голови «Укравтодору» Євгена Прусенка, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг обсяги фінансування збільшено в півтора разу в усіх областях. При цьому він не уточнив розмірів цього фінансування.

За даними «Укравтодору», на сьогодні більш як 17% доріг (близько 28 тис. км, зокрема 9,5 тис. км державного значення і 18,56 тис. км місцевого) покриті ямами.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на реконструкцію і будівництво доріг до Євро-2012 витрачено близько 2 млрд дол.

Довідка УНІАН. За даними Мінінфраструктури на 1 січня 2012 року, з початку реалізації Держпрограми розвитку автодоріг на 2007-2011 роки на виконання відповідних заходів було спрямовано 62,2 млрд грн – 93% від орієнтовних обсягів фінансування, зокрема надходження спеціального фонду держбюджету становили 115,7% плану, надходження коштів місцевих бюджетів — 56,4%, надходження з інших джерел — 84%.

Протяжність української мережі автомобільних доріг загального користування становить 169,5 тис. км. На автодорогах налічується 16,172 тис. мостів і шляхопроводів загальною протяжністю 381,9 тис. погонних метрів.