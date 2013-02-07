Кількість абонентів компанії ВОЛЯ у 2012 році зросла до 1,9 млн осіб

У 2012 році кількість абонентів компанії ВОЛЯ, українського загальнонаціонального телекомунікаційного провайдера, зросла на 11% і становила 1,9 млн користувачів кабельного ТБ і інтернету.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії ВОЛЯ.

Водночас, як відзначили в компанії, у 2012 році абонбаза компанії росла як за рахунок залучення нових клієнтів, так і внаслідок приєднання нових компаній. У містах присутності частка компанії зросла з 55% до 59% в сегменті платного телебачення, а на інтернет-ринку - до близько 20%.

Довідка УНІАН. За останні кілька років компанія придбала низку компаній, серед яких - «Фальстап» (Дніпропетровськ, близько 100 тис. користувачів), «Одеко» (працює в Західній Україні і Запоріжжі, майже 200 тис. користувачів) тощо.

Надає послуги доступу до телепрограм, високошвидкісний доступ до Інтернету та послуги одного з найбільших дата-центрів України. Компанія веде свою діяльність в 29 містах України.

Акціонерами компанії є Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, сімейство фондів під управлінням SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV), інвесторами яких виступає, в тому числі, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).