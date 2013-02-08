На Закарпатті оголосили штормове попередження

У Закарпатській області на 8 лютого оголосили штормове попередження з приводу небезпеки сходження штучних снігових лавин.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в територіальному управлінні МНС у Закарпатській області.

За даними теруправління, протягом 2-5 лютого в гірській місцевості Закарпаття пройшли сильні снігопади, з хуртовинами.

Через значні опади в Карпатах за останній тиждень приріст свіжовипавшого снігу сягнув 40 см, а в окремих місцях - 60 см. Загальна висота снігового покриву дуже нерівномірна.

У МНС наголошують, що шар свіжовипавшого снігу слабо зціплений зі старим, щільним сніговим покривом. Сніговий покрив, особливо на крутих (понад 30 градусів) схилах гір, є нестійким.

З огляду на всі ці обставини 8 лютого в гірській місцевості Закарпаття існує небезпека утворення штучних лавин, спровокованих людьми. Ці лавини можуть бути спровоковані навіть при незначному додатковому навантаженні.