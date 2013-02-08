«Укрзалізниця» планує ввести додаткові зупинки поїздів Київ-Одеса, Київ-Сімферополь і Харків-Львів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує цього року ввести додаткові зупинки поїздів далекого слідування №147/148 Київ-Одеса, №181/182 Київ-Сімферополь і №111/112 Харків-Львів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», крім того, у 2013 році буде збільшено загальну кількість поїздів далекого слідування, які зупинятимуться на станції «Дарниця».

Також повідомляється, що в рамках реалізації Національного плану дій на 2012 рік із запровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» у 2012 році «Укрзалізниця» запровадила нову класифікацію пасажирських поїздів.

Тепер пасажирські поїзди мають уніфіковану на європейському просторі класифікацію: Інтерсіті+, Інтерсіті, Приміський поїзд, Міський поїзд, Регіональний експрес, Регіональний поїзд, Нічний експрес, Нічний швидкий, Нічний пасажирський.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році «Укрзалізниця» ввела у графіки руху на 2012-2013 роки додаткові зупинки деяких поїздів далекого слідування, що відправляються з Києва, на розташованих у міській смузі станціях «Дарниця», «Київ-Московський» і «Святошин». Зокрема була введена двохвилинна зупинка поїздів №120/119 Київ-Донецьк і №396/395 Одеса-Київ на станції «Дарниця» в Києві.