9 лютого в Україні утримається дощова погода, до 5° тепла

9 лютого, на території України утримається дощова погода.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Сніг та мокрий сніг очікується лише в західних областях; температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

На решті території дощі, на Вінниччині та Житомирщині з мокрим снігом, у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях місцями сильний дощ, лише у східних областях вночі без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на сході окремі пориви 15-20 м/с; температура протягом доби 0-5° тепла, у південній частині 3-8°, в Криму вдень 10-15°. На Лівобережжі місцями туман; на дорогах північної половини ожеледиця.

У Києві та Київській області завтра дощ, місцями сильний. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби в області 0-5° тепла; у Києві протягом доби 2-4° тепла.