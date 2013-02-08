Діяльність Керченського торгового морпорту можуть призупинити

Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція ухвалила рішення про призупинення держпідприємством «Керченський морський торговий порт» робіт з перевантаження вугілля, коксу і залізорудного концентрату з 12 лютого, оскільки, на її думку, вони забруднюють природу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі інспекції.

«Попри неодноразові попередження і зауваження, керівництво порту не виконує вимоги з вжиття заходів для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище. Після набуття рішенням чинності, всі роботи з перевантаження вугілля, коксу і залізорудного концентрату носять незаконний характер і повинні бути припинені», - заявили екологи.

Зокрема, інспекція повідомляє, що порт жодного разу не вимірював швидкість вітру під час перевантаження вугілля, коксу і залізорудного концентрату, не накриває вантаж брезентом тощо. Це забруднює акваторію.

«Пил розноситься по території, потрапляє, у тому числі, і на житлові будинки», - уточнили в прес-службі.

На думку Азово-Чорноморської екоінспекції, ігнорування її вимог є умисним і систематичним порушенням природоохоронного законодавства.

Інспекція має намір звернутися до Міністерства інфраструктури з поданням про невідповідність посадам ряду керівників порту.

Довідка УНІАН. Порт розташований у Керченській бухті на західному узбережжі Керченської протоки, що сполучає Чорне і Азовське моря.

До складу порту входять універсальний перевантажувальний комплекс, комплекс з переробки скрапленого газу, залізничний поромний комплекс, пасажирський термінал (морський вокзал) і якірна стоянка №471, яка розташована у південній частині Керченської протоки. Ця інфраструктура дозволяє переробляти будь-які види вантажів, як біля причалів порту, так і на рейді за варіантом «борт-борт».

Порт переробляє навалювальні, генеральні, наливні вантажі. Потужності дозволяють переробляти 2,5 млн тонн вантажів на рік.