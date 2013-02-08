Крюківський вагонзавод зменшив виробництво вантажних вагонів на 47%

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" у січні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зменшило виробництво вантажних вагонів на 46,8% - до 532 шт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в мерії Кременчука повідомив начальник управління економіки міськвиконкому Микола Здойма.

За його словами, у січні 2013 року, як і в січні 2012 року, підприємство не випускало пасажирських вагонів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку .

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється до понад 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод - це єдине в СНД підприємство, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ, Кременчук Полтавської обл.) у 2012 році, порівняно з 2011 роком, збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4% - до 11 тис. 5 шт.