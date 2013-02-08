УЗ відклала затвердження тарифів на використання інфраструктури залізничного транспорту

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») перенесла терміни затвердження методики встановлення тарифів на використання інфраструктури залізничного транспорту, передбаченої Національним планом дій на 2012 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці».

«Розробка даної методики можлива лише на останньому етапі реформування залізничного транспорту, а саме після визначення організаційної структури АТ «Укрзалізниця», оцінки майна і майнових прав, встановлення нової облікової політики і законодавчого визначення поняття «Інфраструктура залізничного транспорту», - повідомляє «Укрзалізниця».

Водночас адміністрація відзначає, що у рамках Національного плану дій на 2012 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» минулого року залізничники виконали величезний обсяг робіт з впровадження швидкісного руху і нового стандарту пасажирських перевезень, виконали значні роботи з модернізації і підготовки залізничної інфраструктури, будівництва і реконструкції станцій, вокзалів і вокзальних комплексів.

Крім того, у рамках виконання Національного плану дій на 2012 рік було ініційовано зміну нормативно-правової бази, необхідної для реформування залізничної галузі. Зокрема, Верховна Рада ухвалила Закони України «Про особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» і «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт».

Згідно з встановленим порядком, продовжується процедура узгодження нової редакції проекту закону України «Про залізничний транспорт» і постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Довідка УНІАН. 23 лютого 2012 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні запропоновані Кабінетом Міністрів законопроекти № 9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» і № 9377 про внесення змін до Закону «Про залізничний транспорт».

Планується, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься у три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) буде створено єдину державну акціонерну компанію і будуть розподілені функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) будуть створені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.