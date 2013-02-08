Пропускну здатність залізничних колій до одеських портів збільшать

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» розпочала роботи зі збільшення пропускної спроможності залізничних колій в напрямі морських торговельних портів в Іллічівську, Одесі та Южному.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що в рамках Програми електрифікації залізниць України проведено і спрямовано на експертизу проектно-вишукувальні роботи з електрифікації дільниць Волноваха-Камиш-Зоря-Запоріжжя, Колосівка-Миколаїв, Долинська-Миколаїв-Херсон-Джанкой.

Довідка УНІАН. Згідно з Програмою економічних реформ України на 2010-2014 рр. за напрямом «Розвиток транспортної інфраструктури», перед залізничною галуззю поставлено завдання щодо зменшення до кінця 2014 р. рівня зношеності основних фондів залізничного транспорту до 65%.