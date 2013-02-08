Дніпропетровськ закупив у Німеччині 30 трамвайних вагонів за 15 млн грн

Дніпропетровськ придбав у Німеччині 30 трамвайних вагонів чеського виробництва, які раніше перебували в експлуатації, вартістю 15 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор департаменту транспорту і зв'язку Дніпропетровської міської ради Валентин Мовчан.

За його словами, цього тижня прибули перші 16 вагонів, решта 14 надійдуть у березні.

"Після проходження митних процедур сьогодні вночі розпочалося розвантаження трамвайних вагонів. Зараз на територію вагоноремонтних майстерень комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» доставлено перші шість вагонів, решта прибуде до кінця дня. Перед фахівцями вагоноремонтних майстерень стоїть завдання переобладнати кожний трамвайний вагон на необхідну ширину колії, оскільки в Європі колія вужча, ніж в Україні», - відзначив В. Мовчан.

Придбані вагони чеського виробництва 1988-1991 років раніше експлуатувалися в Німеччині, і були повністю модернізовані. Вагони відповідають сучасним вимогам перевезення пасажирів і споживають на 40% менше електроенергії, ніж вагони російського виробництва, які зараз працюють у Дніпропетровську.

В.Мовчан повідомив, що за два тижні після експертизи Київським науково-дослідним інститутом комунального господарства перші вагони почнуть перевозити пасажирів на маршруті № 1. В середньому у місяць планується випускати на лінію по чотири переобладнаних вагони.

Вагони придбані за кредитні кошти.

Всього за останні 10 років Дніпропетровськ придбав 106 трамвайних вагонів, які раніше експлуатувалися у Німеччині. На балансі комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» перебуває 277 трамвайних вагонів.