Депутати хочуть реформувати приміські залізничні перевезення

Парламентський Комітет з питань транспорту і зв'язку має намір ініціювати реформування схеми роботи приміських залізничних перевезень в Україні.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив народний депутат України, керівник підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради з питань транспорту і зв'язку Віктор Остапчук.

«Пропонуватиму такі варіанти переформатування «передмістя». Перший варіант: кожна облдержадміністрація здійснює розрахунки щодо необхідного обсягу приміського руху і затверджує їх в Кабміні, який, у свою чергу, напряму виділяє кошти «Укрзалізниці». Зобов'язання всіх сторін оформлюються на законодавчому рівні», - сказав В.Остапчук.

Другий варіант, за словами депутата, - це створення приміських пасажирських компаній (ППК), співзасновниками яких виступають облдержадміністрації, залізниця, а також інші підприємства і юрособи. Залізниця надає свою інфраструктуру, в тому числі ремонтно-експлуатаційну базу, приміські вокзали тощо.

У сегменті регіональних сполучень бізнес-класу, за словами народного депутата, доцільно було б організувати пілотну приміську пасажирську компанію за прикладом Білорусі, де з листопада 2012 р. запроваджено новий формат пасажирських перевезень, що включає регіональне сполучення бізнес-класу і економ-класу.

Пілотний проект зі створення пасажирської компанії для приміських перевезень депутат пропонує реалізувати за участю двох областей - Полтавської та Харківської.

"Алгоритм її створення такий: з урахуванням завдань з розвитку вітчизняного транспортного машинобудування, поставлених Президентом України, Кабінет Міністрів України планує виготовлення необхідної кількості сучасних приміських електропоїздів подвійного живлення на базі Крюківського вагонобудівного заводу. Відповідні кошти виділяються Харківській та Полтавській обладміністраціям, які укладають договір з виробником. Таким чином, обладміністрації входять у приміську пасажирську компанію з власним новітнім рухомим складом», - сказав депутат.

Він підкреслив, що «без забезпечення комфорту і швидкості при реформі приміського залізничного сполучення можна відразу ж поставити хрест».

Довідка УНІАН. Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень в 2011 році становили 3,1 млрд грн, що на 10,9% більше порівняно з 2010 роком. Основними причинами збитковості цього сегменту є недоотримання суми компенсації за перевезення пільговиків, а також низькі тарифи на перевезення.