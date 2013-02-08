Кабмін проведе спецзасідання щодо реформування «Укрзалізниці»

Кабінет Міністрів проведе спеціальне засідання, присвячене реформуванню залізничного транспорту.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Ми готуємо спеціальне засідання Кабінету Міністрів, присвячене реформуванню залізничного транспорту. На цьому засіданні буде проаналізовано результати роботи залізниці за останні 3 роки та визначено напрямки подальшого реформування нашого залізничного транспорту», - повідомив М. Азаров.

Довідка УНІАН. 23 лютого 2012 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні запропоновані Кабінетом Міністрів законопроекти № 9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці» і № 9377 про внесення змін до закону «Про залізничний транспорт».

Планується, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) будуть утворені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.