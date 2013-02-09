У неділю очікується мокрий сніг та дощ, вдень до 2° тепла

В Україні у неділю, 10 лютого, очікується мокрий сніг та дощ, вдень до 2° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 10 лютого буде хмарно. У західних областях невеликий сніг та мокрий сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях часом дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, в Криму до 11° тепла. На решті території вночі невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем, вдень без істотних опадів, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

В Україні місцями тумани. На дорогах північної половини подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області завтра вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів; слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів; слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.