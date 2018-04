Провідні авіаперевізники США мають намір створити найбільшу в світі авіакомпанію

Два провідні авіаперевізники США - компанії US Airways Group Inc. і AMR Corp мають намір завершити корпоративне злиття і створити найбільшу в світі авіакомпанію, що спеціалізується на пасажирських авіаперевезеннях.

Як передає Reuters з посиланням на джерела на ринку, офіційно про злиття двох авіагігантів можуть заявити вже цього тижня, щойно будуть узгоджені принципи управління об'єднаною компанією і кадровий склад керуючого органу.

Сума угоди, за оцінками експертів, становитиме від 10,5 до 11 млрд дол. США. Причому близько 72% акцій об'єднаної компанії піде кредиторам AMR Corp, решту пакета розподілять між власниками US Airways Group Inc.

Очікуваний дохід об'єднаної компанії за підсумками 2013 року може становити до 38,6 млрд дол. за рахунок збільшення кількості маршрутів - як усередині США, так і за межами країни за трансатлантичними напрямками.

Довідка УНІАН. US Airways, Inc. - американська авіакомпанія, п'ятий за величиною авіаперевізник США, член глобального авіаційного альянсу пасажирських перевезень Star Alliance з 2004 року. US Airways зі своїми дочірніми авіакомпаніями наразі експлуатує флот з 353 магістральних і 319 регіональних реактивних літаків, виконуючи рейси до понад двохсот пунктів призначення в країнах Північної Америки, Центральної Америки, Карибського басейну і Європи.

AMR Corp - американський авіаційний холдинг зі штаб-квартирою в місті Форт-Уерт (Техас), який володіє трьома сертифікованими комерційними авіаперевізниками: магістральною авіакомпанією American Airlines, регіональними авіакомпаніями Executive Airlines, Eagle Aviation Services і торговою маркою American Eagle Airlines, під якою працює низка регіональних і місцевих перевізників США. Холдинг утворено в 1982 році під час масштабної реорганізації магістральної авіакомпанії American Airlines.