«Укрзалізниця» планує в 2014 році завершити реконструкцію дніпропетровського розвідного моста

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує в 2014 році завершити реконструкцію дніпропетровського розвідного залізничного моста № 5 Придніпровської залізниці (ПЗ).

Як повідомив УНІАН начальник управління інженерних споруд Головного управління колійного господарства «Укрзалізниці» Георгій Линник, у січні 2013 року закінчився перший етап протиаварійних робіт з глобальної реконструкції об'єкта.

На 2013 р. заплановано виконати весь обсяг проектно-розрахункових робіт.

Під час реконструкції моста планується заміна лінії електроживлення, ревізія всіх механізмів підйому, а також установка пульта автоматизованого управління мостом (зараз керування здійснюється вручну).

За словами Г.Линника, ремонтні роботи на мості можна проводити тільки у зимовий час, коли немає річкової навігації і розводити міст не потрібно.

Основні ремонтні роботи з реконструкції моста було розпочато в листопаді 2012 року і завершені до кінця січня 2013 року.

Останній раз ремонтні роботи такого рівня на мості № 5 здійснювалися ще за часів Радянського Союзу. Тоді до реконструкції залучали фахівців Ленінградського проектного інституту. Зараз же всі проектні, ремонтні та підготовчі роботи виконані своїми силами.

Довідка УНІАН. Дніпропетровський залізничний міст № 5 введено в експлуатацію в 1975 році. Головна особливість споруди - розвідні прогони, які дозволяють у разі потреби пропускати судна (одне-два на добу).

Усього таких розвідних мостів в Україні чотири: один в Кременчуці, другий - біля затоки Кароліно-Бугаз, ще два (№ 1 і № 5) - у Дніпропетровську через Дніпро.

Усі мости регулярно обстежують співробітники мостовипробовувальної станції, і в разі неполадок ведуться ремонтні роботи. Під час однієї з таких перевірок саме на дніпропетровському мості № 5 була виявлена ​​поломка, яка спричинила за собою реконструкцію.