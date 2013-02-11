Представники телекомунікаційного ринку проти незаконного регулювання тарифів на послуги

Представники ринку телекомунікацій вважають, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), намагається протизаконно, під виглядом постійного моніторингу тарифів на телекомунікаційні послуги суб'єктів ринку, ввести регулювання таких тарифів, тоді як це є виключним правом операторів, провайдерів телекомунікацій.

Про це йдеться у відкритому листі Інтернет Асоціації України (ІнАУ), УСПП та Конфедерації роботодавців, спрямованому прем'єр-міністрові Миколі Азарову, текстом якого володіє УНІАН.

У листі, зокрема, зазначається, що учасниками ринку телекомунікацій отримана письмова вимога НКРЗІ (лист від 17.01.2013 р. № 01-371/13) щодо щомісячного надання регулятору інформації про зміну та/або введення всіх нових тарифів, тарифних планів на всі телекомунікаційні послуги та економічне обґрунтування причин, які зумовили необхідність внесення змін та/або введення нових тарифів, тарифних планів. Причому зазначені вимоги НКРЗІ аргументовані протокольним рішенням Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 р., а також необхідністю в межах повноважень забезпечувати формування та реалізацію державної тарифної політики у сфері телекомунікацій і здійснювати вдосконалення нормативної та методологічної бази формування тарифів, які підлягають державному регулюванню.

Про бажання НКРЗІ здійснювати регулювання тарифів, як зазначається в листі, свідчить і схвалений рішенням НКРЗІ від 27.12.2012 № 685 проект закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" (щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання та створення ефективних механізмів)". Зокрема, пропонований регулятором законопроект передбачає новацію, згідно з якою НКРЗІ матиме повноваження накладати на учасників ринку регуляторні зобов'язання щодо необхідності подання на погодження комісії тарифів (тарифних планів) на надання послуг споживачам на ринках певних телекомунікаційних послуг, що в подальшому зумовить наявність істотних протиріч між окремими нормами статей Закону України "Про телекомунікації".

Зокрема, Законом "Про телекомунікації" передбачено особливості державного регулювання тарифів на телекомунікаційні послуги. Так, законом визначено, що державному регулюванню шляхом встановлення НКРЗІ граничних або фіксованих тарифів підлягають тарифи на загальнодоступні послуги, до яких належать послуги з підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв'язку, в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв'язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв'язку, за допомогою таксофонів. Інші тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій, самостійно.

Автори листа зазначають, що такі дії НКРЗІ також суперечать нормам ст. 189 Господарського кодексу України (ЦКУ) та статті 6 Закону України Закону України "Про ціни і ціноутворення" (в частині поділу вільних, встановлюваних суб'єктами, і регульованих державою цін), та Положенню про НКРЗІ.

Автори листа, просять прем'єр-міністра «з метою недопущення посилення напруги і обурення учасників телекомунікаційного ринку щодо перевищення НКРЗІ законодавчо визначених повноважень» втрутитися в ситуацію і «посприяти у недопущенні неправомірного втручання НКРЗІ в господарську діяльність учасників ринку телекомунікацій».

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НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови і шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.