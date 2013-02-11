«Укравтодор» готується до повені в західних і деяких центральних областях України

Державна служба автомобільних доріг України («Укравтодор») у березні-квітні 2013 року очікує традиційного підвищення рівня води в річках Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської, Житомирської, Сумської та Одеської областей.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, фахівці «Укравтодору» провели огляд штучних споруд на річках у цих та інших регіонах, під час якого усунули недоліки, що являли загрозу для цілісності мостів у разі виникнення повені. Зокрема ліквідовано утворені перед мостами й трубами пробки й пошкодження підходів до регуляційних споруд, дефекти земляного полотна й проїжджої частини над трубами тощо.

Крім того, Укрморрічінспекція підготувала свої структурні підрозділи до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій гідрологічного характеру.

У режимі постійної готовності цілодобово функціонують Морська пошуково-рятувальна служба й Морські рятувально-координаційні підцентри.

Держпідприємство «Укрводшлях» забезпечило технічну готовність судноплавних шлюзів Дніпровського каскаду.

Всі підвідомчі Мінінфраструктури підприємства забезпечуватимуть очищення зливових каналізаційних і дренажних систем, водопропускних споруд для стійкого функціонування систем водовідведення.

Крім того, відомство налагодило системний зв'язок із обласними постійними комісіями з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДАІ та інших організацій.

Оперативний штаб Мінінфраструктури тримає на контролі ситуацію в транспортно-дорожньому комплексі.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Микола Азаров доручив Держслужбі з надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони, Мінрегіону, Міністерству інфраструктури, Міністерству охорони здоров'я створити під головуванням віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула міжвідомчий оперативний штаб із підготовки заходів з протидії повені.