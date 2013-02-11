Південна залізниця у 2013 році направить на ремонтно-колійні роботи 153 млн 463 тис. грн

Південна залізниця у 2013 році планує направити на ремонтно-колійні роботи 153 млн 463 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Південної залізниці.

За їхніми даними, за вказану суму планується провести: модернізацію колії - 17 км; капітальний ремонт колії - 60 км; середній ремонт колії - 80 км; комплексно-оздоровчий ремонт - 40 км.

Виконання модернізації колії заплановано в напрямку впровадження прискореного руху Харків-Гребінка.

Довідка УНІАН. Південна залізниця одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км, розгорнута довжина головних колій становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.