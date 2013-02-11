Південна залізниця в 2012 році зменшила перевезення пасажирів на 14%

Південна залізниця в 2012 році перевезла 78,5 млн пасажирів, що на 14% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, зокрема в далекому сполученні кількість перевезених пасажирів зменшилась на 5,7% і становила 19,5 млн пасажирів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Південної залізниці.

За її даними, причиною зменшення кількості пасажирів, перевезених у далекому сполученні, є скасування у 2012 році нерентабельних і малонаселених пасажирських поїздів. Так, збиток від поїзда № 115/116 Харків-Трускавець у 2012 році становив 17 млн ​​грн. Доходи від зазначеного поїзда в 2012 році отримані в розмірі 14,2 млн грн, а експлуатаційні витрати становили 31,2 млн грн. Покриття витрат доходами становило 45,5%.

Також, за даними прес-служби, збиток від поїзда № 343/344 Харків-Київ становив 13,1 млн грн. Доходи від зазначеного поїзда в 2012 році отримані у розмірі 8,3 млн грн, а експлуатаційні витрати становили 21,4 млн грн. Покриття витрат доходами становило 38,8%.

ПЗ у 2012 році в далекому сполученні перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 27,68 млн грн. У 2012 році компенсовано за перевезення пасажирів пільгових категорій на суму 6,35 млн грн., що становить близько 23% від суми наданих послуг.

Довідка УНІАН. Південна залізниця одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км, розгорнута довжина головних колій становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.