Кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні за рік зросла на 6,6%

Кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні в 2012 році зросла на 6,6% порівняно з 2011 роком і становила майже 59,1 млн осіб (кількість активованих SIM-карт). Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Кількість домашніх абонентів мобільного зв'язку за звітний період становила 56,2 млн осіб, що на 6,4% більше, ніж за 2011 рік.

Кількість абонентів транкінгового зв'язку за звітний період становила 5,8 тис. осіб (0,8 тис. - домашні користувачі), що на 2,1 тис. менше, ніж у 2011 році.

Кількість абонентів безпроводової широкосмугового доступу в 2012 році становила 0,5 тис. осіб (0,3 тис. – домашні користувачі), кількість абонентів цифрової безпроводової телефонії – 0,015 тис., абонентів радіального телефонного зв'язку «Алтай» - 0,2 тис. (на 0,2 тис. менше, ніж у 2011 році).

Довідка УНІАН. За даними Держстату, кількість абонентів стільникового мобільного зв'язку в 2011 році становила майже 55,6 млн осіб (зростання на 3,1% порівняно з 2010 роком), у 2010 році - 53,92 млн осіб (падіння порівняно з 2009 роком на 2,6%), кількість абонентів інших видів мобільного зв'язку демонструє тенденцію постійного зниження. Так, кількість абонентів транкінгового зв'язку в 2011 році становила 7,9 тис., у 2010 році - 8,4 тис. На кінець 2010 року в Україні не залишилося абонентів пейджингового зв'язку (у 2009 році їх кількість становила 0,3 тис. абонентів). Абоненти безпроводового широкосмугового доступу і цифрової безпроводової телефонії Госстатом стали враховуватися в 2012 році.