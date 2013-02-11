В Україні інтернет-абонентів побільшало на 21%

Кількість абонентів інтернету в Україні у 2012 році порівняно з 2011 роком зросла на 21,1% і становила 5,063 млн осіб. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

До того ж понад 4,671 млн з них становили домашні абоненти інтернету, що на 22,2% більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Сегмент інтернету в Україні в 2011 році показує стабільне зростання: кількість абонентів інтернету в Україні становила 4,178 млн осіб (зростання на 14,1%). Кількість абонентів інтернету в Україні в 2010 році становила 3,661 млн (зростання у порівнянні з 2009 роком на 30,9%).

За оцінкою агентства iKS-Consulting, що спеціалізується на дослідженнях і аналізі телекомунікаційного ринку Росії і країн СНД, загальна кількість абонентів широкосмугового доступу до інтернету в Україні в 2012 році порівняно з 2011 роком зросла на 16,6% і становила понад 6,98 млн осіб.