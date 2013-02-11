Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» відкриє рейс Київ – Вільнюс

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» з 22 березня 2013 року почне виконання регулярних рейсів у напрямку Київ-Вільнюс.

Як повідомили УНІАН у компанії, рейси виконуватимуться тричі на тиждень щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці з нового терміналу «А» Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

На маршруті використовуватимуться літаки АТР-72-500.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника має 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 737-400 і 4 Bombardier CRJ-200.