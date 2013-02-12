Затверджено порядок повернення інвестицій у портову інфраструктуру

Міністерство інфраструктури України розробило проект Порядку складання договорів компенсації інвесторам їх внесків у стратегічні об'єкти портової інфраструктури.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, проект Порядку, винесений на загальне обговорення, припускає стовідсоткову гарантію захисту інвестицій і повністю регулює умови і порядок складання відповідних компенсаційних договорів - від переддоговірної підготовки до надання згоди на складання договору з боку Кабміну і підписання договору.

Передбачається, що компенсаційні договори складатимуться інвестором безпосередньо з Адміністрацією морських портів України, у разі, якщо Адміністрація не є стороною самого інвестиційного договору, за яким здійснюється фінансування розвитку стратегічних об'єктів портової інфраструктури.

«Інвестор, який вирішив скласти договір компенсації, подає до Адміністрації відповідне звернення і проект договору із зазначенням всіх істотних умов, передбачених законодавством, завірену копію інвестиційного договору, документи, що визначають фінансовий стан інвестора, інформацію про об'єкт інвестування і бізнес-план з розмірами, термінами (етапами), джерелами та обсягами здійснення компенсацій», - йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Зі свого боку Адміністрація відправляє до Мінінфраструктури своє звернення про узгодження умов компенсаційного договору, підкріплене необхідними документами. До того таким же правом володіє й інвестор, який має письмову згоду Адміністрації морських портів.

Протягом місяця з моменту отримання всіх документів Мінінфраструктури готує проект рішення Кабінету Міністрів про узгодження договору компенсації. До того ж у рішенні повинні бути зазначені істотні умови договору щодо забезпечення прав власності держави на майно, захисту інтересів держави, неприпустимості відчуження державного майна, терміну дії договору, джерел компенсації, а також щодо порядку визначення розміру інвестицій, що підлягають компенсації. Проект рішення узгоджується з Мінекономрозвитку, Мінфіном і Фондом держмайна, після чого повністю узгодженим подається в уряд.

«Договір компенсації вважається підписаним після його схвалення Кабінетом Міністрів, досягнення згоди з усіх істотних умов і підписання всіма сторонами тексту договору», - йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Також наголошується, що істотними умовами компенсаційного договору є: предмет договору з посиланням на інвестиційний договір, як основу договору компенсації; термін (графік) компенсацій, що настає не раніше введення об'єкта інвестування в експлуатацію; порядок визначення розміру інвестиції, що підлягає компенсації; джерело компенсації; забезпечення прав власності держави на майно; захист інтересів держави; неможливість надалі відчуження державної власності; зобов'язання адміністрації щодо ведення технічного і фінансового контролю за ходом інвестування в стратегічні об'єкти портової інфраструктури. До того ж за погодженням сторін у договорі компенсації можуть бути передбачені й інші умови, які сторони вважатимуть суттєвими.

Джерелами компенсації можуть бути портові збори, крім адміністративного збору, що сплачується у міру експлуатації об'єкта інвестування. Сума інвестицій зі свого боку може бути зарахована в суму концесійної або орендної плати, що підлягає зараз або в майбутньому до внесення інвестором за користування об'єктом інвестування, або в суму плати за послуги, що надаються Адміністрацією морських портів.

«Схвалення та затвердження Порядку дозволить на законодавчому рівні встановити чіткий механізм захисту і компенсації інвесторам їх внесків у стратегічні об'єкти портової інфраструктури, а значить - істотно поліпшити інвестиційний клімат у галузі. Держава зацікавлена ​​в налагодженні максимально ефективного партнерства з приватним капіталом у морській галузі з метою посилення конкурентоспроможності вітчизняних портів, забезпечення високих і стабільних показників їх роботи», - йдеться в повідомленні Мінфінфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, морські порти України всіх форм власності перевалили торік 153,967 млн тонн вантажів - на 0,7% менше, ніж роком раніше. 18 державних морських портів у 2012 році переробили 109 млн тонн вантажів, зокрема 33,5 млн тонн транзитних, 64,8 млн тонн експортних та 9,36 млн тонн імпортних вантажів.