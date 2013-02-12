«АероСвіт»: рішення Апеляційного госпсуду Києва загрожує повною зупинкою і ліквідацією авіакомпанії

Рішення Київського апеляційного господарського суду про призупинення банкрутства авіакомпанії "АероСвіт" загрожує повною зупинкою і ліквідацією авіакомпанії, повідомили УНІАН у прес-службі "АероСвіту".

Згідно з повідомленням, до авіакомпанії "АероСвіт" надійшла постанова Київського апеляційного господарського суду від 5 лютого 2013 р., якою, як сказано в корпоративному прес-релізі, порушуючи чинне законодавство, припинено всі процедури, що дозволяють в судовому порядку реалізувати необхідні заходи із запобігання зупинці та ліквідації авіакомпанії.

«Колегія суддів Київського апеляційного господарського суду, ухвалюючи рішення за апеляційною скаргою Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області, вийшла за межі повноважень, якими законодавство наділяє суд апеляційної інстанції, ігнорувала ряд обставин справи, грубо порушила норми матеріального і процесуального права», - йдеться в прес-релізі.

У авіакомпанії нагадують, що "АероСвіт" у грудні 2012 року був вимушений звернутися до суду із заявою про порушення справи про банкрутство у зв'язку з неможливістю одночасного задоволення вимог усіх кредиторів у повному обсязі. 29 грудня 2012 р. Господарський суд Київської області, розглянувши заяву "АероСвіту", виніс ухвалу про початок провадження у справі про банкрутство авіакомпанії, ввів процедуру розпорядження її майном, а також мораторій на задоволення вимог кредиторів.

«Рішення суду дає можливість "АероСвіту" вести господарську діяльність без обмежень, а при подальшому введенні в судовому порядку процедури санації – реалізувати систему заходів із оздоровлення фінансово-господарського стану компанії, підвищення її операційної ефективності, скорочення витрат, реструктуризації боргів і активів, виконання зобов'язань перед всіма кредиторами. Успішна реалізація програми санації дозволяє уникнути визнання авіакомпанії "АероСвіт" банкрутом та її ліквідації», - сказано в прес-релізі.

Проте, за наданою інформацією, 21 січня 2013 року Київський апеляційний господарський суд, порушуючи чинне законодавство, прийняв у провадження апеляційну скаргу Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області про скасування ухвали Госпсуду Київської області про порушення справи про банкрутство авіакомпанії «АероСвіт».

«Отже, колегія Київського апеляційного господарського суду знехтувала основним конституційним принципом судочинства - законністю власних дій і рішень, оскільки, згідно із положеннями Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом" і Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду першої інстанції про початок провадження у справі про банкрутство в цілому - взагалі не підлягає оскарженню», - наголошується у релізі «АероСвіту».

Згідно з повідомленням, 5 лютого Київський апеляційний господарський суд вкотре порушив принцип верховенства права, розглянувши на своєму засіданні скаргу про ухвалу місцевого господарського суду, оскарження якої в апеляційному порядку не передбачене.

«Суд задовольнив прохання Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області, припинивши виробництво у справі про банкрутство авіакомпанії "АероСвіт". Одночасно були скасовані процедура розпорядження майном авіакомпанії та мораторій на задоволення вимог кредиторів. При цьому Київський апеляційний господарський суд не дослідив достовірність обставин і мотивів, зазначених в апеляційній скарзі, в яких містяться вигадані твердження, що перекручують факти», - відзначають в авіакомпанії.

Як стверджується у прес-релізі, в ухвалі суду також безпричинно заперечується наявність підстав для відкриття провадження місцевим господарським судом у справі відповідно до заяви авіакомпанії "АероСвіт", незважаючи на численні матеріали справи, що підтверджують наявність таких підстав. «Водночас суддями апеляційної інстанції допущено неправомірне доповнення переліку умов, обов'язкових для відкриття провадження у справі про банкрутство, низкою положень, що не передбачені чинним законодавством. Окрім цього, намагаючись обгрунтувати своє рішення, колегія суддів, порушуючи норми Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом", самовільно розширила перелік підстав для відмови в порушенні справи про банкрутство», - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Авіакомпанія "АероСвіт" має намір оскаржити ухвалу Київського апеляційного господарського суду у Вищому господарському суді України, наголошується в повідомленні.

Водночас протизаконне рішення, прийняте при перегляді справи в апеляційному порядку, йдеться у прес-релізі, може призвести до низки незворотних наслідків, результатом яких стане повна зупинка авіакомпанії, неможливість відновлення її платоспроможності та здійснення в повному обсязі розрахунків з кредиторами, включаючи державу. «Так, скасування процедур, введених місцевим господарським судом щодо «АероСвіту», з урахуванням погіршення його фінансового становища, низької ліквідності та неможливості одночасного розрахунку за вимогами, що пред'являються кредиторами, позбавляє авіакомпанію можливості залучення інвестицій з метою відновлення операційної діяльності та реалізації програми виходу з кризи. Вже в найближчій перспективі результатом рішення апеляційної судової інстанції може стати повне припинення повернення коштів пасажирам за невикористані квитки і блокування виплати заробітної плати персоналу авіакомпанії», - йдеться в повідомленні «АероСвіту».

Надалі припинення діяльності компанії призведе до втрати Україною виходу на трансконтинентальні маршрути, різкого зниження транзитних пасажирських потоків, падіння доходів держпідприємств галузі від обслуговування далекомагістральних рейсів "АероСвіту", скорочення персоналу численних суміжних підприємств, недоотримання державою податкових надходжень, очікуваних у результаті відновлення діючої мережі далекомагістральних повітряних ліній та її подальшого розширення.

«Як це не сумно, дії апеляційного господарського суду доповнили цілу низку попередніх рішень різних органів виконавчої влади щодо авіакомпанії, які грубо порушують законодавчі норми і стали черговим украй негативним сигналом для бізнесу. Якщо ж інтереси держави, сформульовані міністром інфраструктури Владимиром Козаком від імені Кабінету Міністрів, дійсно полягають в недопущенні банкрутства і ліквідації авіакомпанії, «АероСвіт» просить відповідні органи державної влади чітко і скоординовано, в рамках правового поля, забезпечити ефективну реалізацію державних інтересів», - відзначають в авіакомпанії.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.

Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Бориспіль" у зв'язку з проблемами в роботі одного з провідних українських авіаперевізників – компанії "АероСвіт" у січні 2013 року знизився на 18%.