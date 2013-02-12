У середу в Україні істотних опадів не очікується, місцями туман

Завтра в Україні істотних опадів не очікується, місцями туман.

На дорогах північно-західної половини країни ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях місцями 5-9° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Київській області у середу - без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві завтра - без істотних опадів. Часом туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.