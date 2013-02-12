Ціни на проїзд у маршрутках «Київпастрансу» не підвищуватимуться, запевняє Попов

Комунальне підприємство «Київпастранс», що контролює майже третину столичних маршруток, не підвищуватиме ціни на проїзд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, подорожчання проїзду вдається уникнути через виплату дотацій з місцевого бюджету за безкоштовне перевезення пільговиків.

Як пояснив перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий, приватні перевізники таку допомогу не отримують, тож, аби не працювати собі у збиток, вони змушені були підняти ціни на проїзд на деяких маршрутах - на 50 копійок подорожчав проїзд у маршрутних таксі № 405, 414, 415, 418, 472, 589, 193, 438, 193К, 401 та 600.

«Впливати на підвищення цін на проїзд приватних перевізників за законодавством столична влада не може. Тож одним із способів регулювання цінової політики приватних перевізників є створення конкуренції. Саме тому зараз значна увага приділяється поповненню автопарку комунального перевізника», - зазначається у повідомленні прес-служби КМДА.

«Присутність комунального транспорту на ринку перевезень дозволяє нам диктувати свою цінову політику. Приватний перевізник вимушений рахуватися з нашими тарифами на проїзд. Якщо він значно підвищить ціни, його транспортом перестануть користуватися пасажири і він збанкрутує. Отже, ми вирішуємо цю проблему через цивілізовану конкуренцію», – зазначив О.Попов.

Крім того, столична влада може контролювати процес розрахунку тарифу на проїзд. Таким чином, аби узгодити підвищення вартості проїзду з міською владою, перевізник має надати обґрунтування того, що за наявного тарифу його бізнес є збитковим. Аби уникнути підняття ціни там, де воно не обґрунтоване, цей процес контролюватиметься прискіпливіше, наголосили в КМДА.