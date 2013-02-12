Авіакомпанія "Мотор Січ" з 18 лютого переводить рейси Запоріжжя-Київ в аеропорт "Київ"

Авіакомпанія "Мотор Січ" з 18 лютого 2013 року переводить регулярні рейси Запоріжжя–Київ і Київ–Запоріжжя у Міжнародний аеропорт "Київ", повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, ці рейси виконуватимуться щодня, окрім суботи і неділі. Виліт із Запоріжжя о 07:30, прибуття в аеропорт «Київ» о 08:45; виліт з аеропорту «Київ» о 20:00, прибуття до Запоріжжя о 21:15.

Як повідомляв УНІАН, з 25 лютого авіакомпанія «Мотор Січ» відновлює регулярні рейси з Ужгорода до Києва. Рейси здійснюватимуться чотири рази на тиждень: у понеділок, вівторок, четвер і п'ятницю. Час вильоту з Ужгорода – 7:00, прибуття до Києва о 8:45. Виліт з Києва - о 19:30, прибуття до Ужгорода - о 21:15.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Мотор Січ» є структурним підрозділом публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» - одного з провідних підприємств світу з розробки, виробництва, ремонту і обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

На сьогодні авіакомпанія здійснює внутрішні і міжнародні авіаційні перевезення пасажирів і вантажів, VIP-польоти літаками: Ан-140, Як-40, Ан-24, Ан-74, Ан-12, гелікоптерами Мі-8, Мі-2.

Авіакомпанія "Мотор Січ" має сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO9001: 2008.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року, є п'ятим за величиною аеропортом України. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію, і з того моменту існує як незалежне підприємство.

Аеропорт «Київ» у 2012 році обслужив 861,9 тис. пасажирів – на 83,5% більше, ніж у 2011 році.

У січні 2013 року аеропорт «Київ» вийшов на друге місце у країні з пасажиропотоку, обслуживши понад 100 тис. пасажирів.