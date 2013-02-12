Польська PKP хоче заощадити за три роки понад 300 млн дол.

Варшава. Польський державний залізничний холдинг PKP (Polskie Koleje Panstwowe) планує у найближчі три роки за рахунок більш раціонального використання коштів скоротити свої витрати на близько 1 млрд злотих або 322,6 млн дол. за поточним курсом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польської газети Rzeczpospolita, одна з найбільших в Європі залізничних компаній має намір, зокрема, економити кошти за рахунок реструктуризації та завдяки централізації закупівель.

Газета відзначила, що оптова закупівля товарів і послуг дозволяє компанії одержувати 20-30% знижки, зазначивши, що держхолдинг вже централізовано купує послуги комп'ютерників і кадрових фахівців.

Компанія планує купувати таким же чином послуги мобільного зв'язку і послуги бухгалтерів.

"Як декларує влада РКР, разом зі скороченням витрат, у планах – ефективніше використання комерційних площ на польських залізничних вокзалах. Орендарів планує шукати ще до початку будівництва, а не після введення об'єкту в експлуатацію", - пише газета.

Держхолдинг має намір також продавати нерухомість, що належить йому, а надходження за цією статтею в поточному році заплановані на рівні понад 50 млн дол.

"PKP управляє близько 100 тисячами земельних ділянок і 3 тисячами квартир", - нагадало видання.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року державний залізничний холдинг PKP презентував план дій до 2016 року, спрямований на покращення ситуації в галузі, на який планує витратити близько 9,4 млрд дол.

Довідка УНІАН. Уряд Польщі створив групу компаній PKP у рамках реструктуризації залізничного транспорту країни і підготовки його до приватизації в 2001 році. До компанії увійшли 8 спеціалізованих "дочок", які були виділені в окремі фірми залежно від своїх основних функцій.

Більшість компаній, що входять до холдингу, крім PKP Cargo, що займається вантажоперевезеннями, є збитковими.