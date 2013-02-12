Перевізники Тернополя вимагають підвищити ціну на проїзд у маршрутках

У Тернополі перевізники сьогодні, 12 лютого, пікетували міське управління транспорту, вимагаючи підвищити тариф на проїзд у маршрутках з 2 до 3 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом участь в пікеті взяли участь близько 100 водіїв. Вони тримали плакати з написами «Технічний стан автобусів – це безпека пасажирів. Подумайте про людей!», «Не вбивайте громадський транспорт. Дайте можливість підтримувати його у належному стані», «На чому їздити завтра?».

У своїх виступах учасники пікету наголошували, що із ростом цін на запчастини та пальне, а також збільшенням податкових відрахувань чинний тариф у 2 грн вже не є рентабельним, а відтак у перевізників немає коштів не лише на модернізацію автопарку, а й на вчасний ремонт автобусів.

Перевізники вимагають підняти тариф до 3 грн, вказуючи, що подані ними ще минулого року обґрунтування росту тарифу до 2,5 грн уже не відповідають реаліям.

Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський, який вийшов до пікетувальників, зазначив, що подані перевізниками економічні обґрунтування в мерії уже розглянули, наразі наявність підстав для підняття тарифів вивчає обласне управління Антимонопольного комітету.

«Якщо Антимонопольний комітет підтвердить необхідність підвищення вартості проїзду, то ми одразу це питання винесемо на розгляд виконкому», – запевнив учасників пікету І.Мединський.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року міськвиконком відмовився підвищити тарифи на проїзд у маршрутному транспорті Тернополя через неякісне обслуговування пасажирів.

Попередньо, в червні 2012 року, перевізники подали розрахунки з проханням підняти тариф з 1 грн до 1,5 грн у соціальних маршрутках (без ліміту пільговиків), та з 2 грн до 2,5 грн у маршрутних автобусах.

Довідка УНІАН. Востаннє тариф на проїзд у маршрутних автобусах Тернополя змінювали у лютому 2011 року, коли він зріс з 1,5 до 2 грн.

Щодня на автобусні маршрути Тернополя виїжджає 220-250 автобусів.