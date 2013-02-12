Донецька залізниця за 2012 рік навчила понад 13 тисяч залізничників

Донецька залізниця (ДЗ), що входить до складу «Укрзалізниці», на базі центрів професійного розвитку персоналу та в навчальних закладах провела у 2012 році навчання майже 13 тисяч працівників, з яких понад 9 тисяч осіб підвищили свою кваліфікацію, а решта отримали нові професії.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Донецької залізниці.

«Всього у 2012 році підвищення кваліфікації пройшли 9011 робочих кадрів і 2952 працівники отримали нові професії, з них 1500 - без відриву від виробництва», - сказано у повідомленні.

Водночас наголошується, що навчання проходить як у відокремлених центрах професійного розвитку персоналу, так і в створених безпосередньо в підрозділах Донецької залізниці навчальних комплексах.

Активно проводиться робота з підвищення рівня кваліфікації співробітників Донецької залізниці і в галузевих вузах I-IV рівнів акредитації.

«Зокрема, у 2012 році підвищили кваліфікацію 1410 керівників і фахівців вищої ланки», - уточнила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у 2012 році скоротила завантаження вантажів на 7,1% порівняно з 2011 роком - до 142,6 млн тонн вантажів.

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Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.