Азаров пообіцяв податкові пільги для IT-індустрії

Уряд спільно з рядом народних депутатів ініціює введення стимулюючого режиму роботи для провідних IT-компаній України, що сприятиме не тільки прямому розвитку галузі, легалізації підприємств, а й залученню інвестицій. Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну з посиланням на підсумки зустрічі прем'єр-міністра Миколи Азарова з представниками українських IT-компаній і народними депутатами.

За словами глави уряду, сьогодні на часі можливість внесення змін до Податкового кодексу в частині оподаткування суб'єктів програмної індустрії податком на доходи фізичних осіб і сплати ними соціального внеску. «Це спільна ініціатива уряду і народних депутатів. Думаю, після ухвалення відповідного законопроекту у підприємств з'явиться серйозний стимул легалізувати всі свої обороти, відмовитися від «сірих» схем, а крім того, це дозволить також вкладати інвестиції. Тому ми говоримо про серйозну базу для розвитку бізнесу, а вона, без сумніву, має бути легальною», - наголосив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні закони України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» і «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції". Ці закони передбачають зниження для учасників IT-ринку прибуткового податку і податку на прибуток до 5%, а також звільнення від ПДВ. 31 травня закони були направлені на підписання Президенту України.

У червні Представники IT-індустрії звернулися з відкритим листом до Президента з проханням підписати закони про пільгове оподаткування учасників IT-ринку.

У Державному бюджеті на 2013 рік обсяг податкових пільг становить 70,4 млрд грн. Водночас Міжнародний валютний фонд, місія якого завершила свою роботу в Україні 12 лютого, підтримала ініціативу Міністерства доходів і збору щодо інвентаризації системи податкових пільг і дотацій.