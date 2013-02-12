Влада думатиме, як посилити боротьбу з піратством

Віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко доручив голові Державної служби інтелектуальної власності Миколі Ковіні оперативно надати пропозиції щодо покращення правової бази захисту авторських прав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, під час зустрічі з М.Ковінєю К.Грищенко сказав: «Найближчим часом органи виконавчої влади у взаємодії з Верховною Радою повинні значно покращити правову базу захисту авторських та суміжних прав в нашій державі. Загроза віднесення України до категорії основних світових порушників в цій сфері є серйозним викликом для нас».

Віце-прем’єр доручив надати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази та практики правозастосування у сфері боротьби з «піратством» та збору авторської винагороди, ситуація в якій є предметом ретельного моніторингу з боку США та країн Євросоюзу.

«Немає сумнівів, що стан захисту авторських прав є одним із ключових критеріїв, які визначають імідж України у діалозі з партнерами на Заході. Готовність ставити знак рівності між «піратством» та крадіжками є ознакою сучасного цивілізованого суспільства. Відтак, ми повинні вжити невідкладних заходів для покращення ситуації», - зазначив К.Грищенко.