Порт «Южний» ввів в експлуатацію 2 нові буксири

Морський торговий порт «Южний» (Одеська область) ввів в експлуатацію 2 нові буксири - «Володимир Іванов» і «Борей».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на буксирах відбулося урочисте підняття державного прапора, в якому взяв участь віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

«Уряд вживає дієвих заходів для підвищення логістичного потенціалу країни. Нові сучасні буксири дозволяють збільшити вантажообіг українських портів», - заявив О. Вілкул.

Ці сучасні буксири призначені для буксирування, супроводу великотоннажного флоту, зокрема у складних погодних умовах при утворенні крижаного покриву, а також можуть брати участь у гасінні пожеж і рятувальних операціях.

«Володимир Іванов» потужністю 5,45 тис. кінських сил, здатний буксирувати судна вантажопідйомністю понад 200 тис. тонн.

Буксир збудований за кращими європейськими зразками суднобудівників компанії Damen Shipyards (Голландія), оснащений сучасним устаткуванням, що відповідає світовим стандартам, має 4-й арктичний льодовий клас, обладнаний морською системою пожежогасіння.

Потужність «Борея» - 1,2 тис. кінських сил. Судно оснащене сучасними радіонавігаційними приладами, що забезпечують високу маневреність судна в умовах акваторії порту (обертання на місці на 360 градусів).

Призначення судна в порту - буксирування і маневрові операції, при необхідності може брати участь у рятувальних операціях і операціях з ліквідації різних забруднень акваторії.

Буксир «Володимир Іванов» названий на честь Володимира Григоровича Іванова - почесного працівника морського флоту СРСР, почесного громадянина міста Южне, який 20 років очолював порт «Южний».

Як розповів УНІАН представник адміністрації порту, ці буксири - не перші судна, що поповнили флот порту.

За його словами, в 2009 році порт «Южний» уклав договір з компанією Damen Shipyards про будівництво 2-х буксирів нового покоління. Перший з них - «Геннадій Савельєв» - прибув у порт у грудні 2010 року, другий - «Євген Яковцев» - у лютому 2011 р.

Це - два однотипні буксири-кантувальники посиленого льодового класу.

Судна (обидва потужністю 4,2 тис. к.с.) відрізняються підвищеною маневреністю (використання азимутального принципу руху), комп'ютерним управлінням двигунів і лебідки, поліпшеним дизайном і підвищеною комфортністю.

Вартість кожного з двох суден - близько 10 млн євро, окупитися вони повинні за 5 років.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні О. Вілкул під час наради з розвитку інфраструктури і оновлення флоту українських портів, зокрема, портофлоту «Южного», заявив, що після модернізації, до 2016 року, порт «Южний» стане найбільшим серед глибоководних портів північно-західної частини Чорного моря.

Довідка УНІАН. МТП «Южний» - другий за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований у 1978 році на березі Аджалицького лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.

Держпідприємство «Морський торговий порт «Южний» у 2011 році збільшило переробку вантажів на 24,25% порівняно з 2010 роком - до 22,639 млн тонн.