Авіакомпанія Fly Dubai збільшить частоту польотів до Донецька, Харкова та Києва

Дубай. Авіакомпанія Fly Dubai з Об'єднаних Арабських Еміратів планує збільшити частоту польотів до українських міст Донецьк, Харків і Київ із зимового розкладу 2013-2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 13 лютого, на брифінгу в Дубай повідомив головний виконавчий директор Fly Dubai Гейт аль Гейт.

За його словами, зокрема, авіакомпанія планує збільшити кількість рейсів до Донецька й Харкова до трьох на тиждень.

Крім того, авіакомпанія збільшить кількість рейсів до Києва до 2 на день.

Також виконавчий директор повідомив, що Fly Dubai планує відкрити 2 нові напрямки польотів до/з України, але не уточнив, про які саме регіони йдеться.

Він також зазначив, що загалом компанія задоволена пасажиропотоком із міст України. «Пасажиропотік у трьох містах України хороший», - сказав він.

За словами Гейта аль Гейта, середнє завантаження рейсів авіакомпанії Fly Dubai до/з України становить близько 70%. «Середнє завантаження наших рейсів по всіх регіонах, у тому числі в Україні, становить 70%», - сказав він.

Водночас він зазначив, що близько 40% пасажиропотоку з України становлять пасажири транзитних рейсів, а найпопулярніший напрямок – Шрі-Ланка.

Гейт аль Гейт також повідомив, що Fly Dubai планує до кінця 2013 року збільшити парк літаків на 6 – до 34 літаків, що дозволить збільшити перевезення пасажирів на 40%.

За підсумками 2012 року авіакомпанія перевезла близько 5 млн пасажирів і в середньому здійснювала до 1 тис. рейсів на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні пасажири авіакомпанії Fly Dubai, які прилітають до Києва, обслуговуються в терміналі «D» аеропорту «Бориспіль».

Термінальний комплекс «D» аеропорту «Бориспіль» є найбільшим в Україні. Його площа становить 107 тис. кв. м, пропускна спроможність - 15 млн пасажирів на рік.

Комплекс оснащено 11 стаціонарними аеромостами, які дозволяють приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 невеликих (класу «Боїнг-737») літаків.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Fly Dubai - бюджетна авіакомпанія з Об'єднаних Арабських Еміратів, яка базується в Міжнародному аеропорту Дубай.