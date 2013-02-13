«Укрзалізниця» в 2012 році безкоштовно перевезла понад 184 тисячі дітей

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») у 2012 році перевезла понад 184 тисячі дітей-сиріт, дітей-інвалідів і дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців і залізничників, повідомили УНІАН у прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, у 2011 році безоплатним проїздом скористалися понад 188 тисяч дітей пільгових категорій.

В «Укрзалізниці» також зазначили, що акція надання безоплатного проїзду дітям діє з 2000 року, і рішенням Ради залізниць продовжена на 2013 рік. Вона розповсюджується на загальні і плацкартні вагони у нічних поїздах, вагони 2-го і 3-го класів регіональних поїздів, на регіональний Експрес і поїзди Інтерсіті внутрішнього сполучення, а також приміські поїзди. Послугою можуть скористатися діти віком до 16 років у межах України, що мають статус дітей-сиріт, дітей-інвалідів усіх категорій, дітей, позбавлених батьківської опіки, а також дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців і залізничників.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, у 2012 році залізниці України витратять на перевезення дітей пільгових категорій понад 4,5 млн грн.