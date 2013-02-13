Авіакомпанія МАУ з 13 лютого відкриває маршрут Київ - Баку

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з 13 лютого 2013 року починає виконувати прямі регулярні рейси за маршрутом Київ - Баку - Київ, повідомили УНІАН у прес-службі МАУ.

Рейси № PS601 / PS602 Київ - Баку - Київ з 13 лютого по 28 березня будуть виконуватися 3 рази на тиждень по середах, п'ятницях і неділях. Починаючи з 2 квітня, частотність рейсів зросте до 4 разів на тиждень, а з 22 червня - до 5 разів на тиждень: з Києва по вівторках, середах, п'ятницях, суботах і неділях, з Баку по понеділках, середах, четвергах, суботах і неділях .

Виліт з Києва о 20:45, приліт до Баку о 2:15 за місцевим часом, виліт з Баку о 07:30, приліт до Києва о 08:15 за місцевим часом.

Всі рейси виконуватимуться на сучасних літаках «Боїнг 737» з двокласним компонуванням салону з міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована в 1992 році.

100% акцій компанії знаходяться у приватній власності.

Флот МАУ складається з 21 середньомагістрального літака Boeing-737.

Авіакомпанія з'єднує Україну із 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 інших міст світу.

МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).