Азаров націлився довести частку IT-індустрії до щонайменше 10% ВВП

Прем'єр-міністр України Микола Азаров упевнений, що в результаті заходів, які вживаються урядом щодо підтримки IT-індустрії, виробництво в цій галузі в 2015 році становитиме щонайменше 10% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав на засіданні Кабінету Міністрів.

«Цілком реально, що в 2015 році цей сектор економіки може становити щонайменше 10% ВВП», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що щороку необхідно забезпечити збільшення робочих місць в IT-індустрії на 35-40%.

М.Азаров доручив міністрові освіти Дмитру Табачнику приділити особливу роль у підготовці ВИШами фахівців, які працюватимуть у сфері інформаційних технологій. Він підкреслив, що необхідно створювати умови, щоб ці фахівці не покидали Україну в пошуках роботи, а могли працювати всередині країни.

М.Азаров також повідомив, що держзамовлення на навчання фахівців IT-сфери буде збільшено.

Він зазначив, що в результаті розвитку галузі в 2015 році Україні буде необхідно близько 100 тисяч нових фахівців, які працюватимуть у цій сфері.

Як повідомляв раніше УНІАН, згідно з Державним бюджетом на 2013 рік, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП – 3,4%.

Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%. Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,4 трлн грн.