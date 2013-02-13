В аеропортах Дніпропетровська й Одеси побудують нові термінали та злітні смуги

В аеропортах Дніпропетровська і Одеси в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року планується будівництво нових терміналів та злітно-посадкових смуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул у середу.

«Будуть побудовані нові термінальні комплекси в Дніпропетровську і Одесі, і, відповідно, нові злітно-посадкові смуги», - сказав віце-прем'єр.

За оцінками О.Вілкула, будівництво нових смуг коштуватиме близько 3 млрд грн, а термінальних комплексів - приблизно 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше О.Вілкул повідомив, що державне фінансування підготовки чемпіонату становитиме 7,057 млрд грн приватними інвесторами на будівництво спортивних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові та Харкові буде витрачено близько 4,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.