Харків веде переговори з ЄБРР про залучення 3,15 млрд грн кредиту на будівництво метро

Харків веде переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення кредиту у розмірі 3,15 млрд грн на подальше будівництво метро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це після зустрічі з представниками ЄБРР сказав заступник мера Ігор Тєрєхов.

Він відзначив, що переговори з банком йдуть про виділення кредиту на будівництво станцій метро «Державінська» і «Одеська», а також Олексіївського депо.

«Губернатор Михайло Добкін досяг домовленості з міністром фінансів Юрієм Колобовим про отримання необхідних державних гарантій. Ми склали графік оформлення документів. Після отримання державних гарантій ми повернемося до питань кредиту», - сказав І.Тєрєхов.

Він також зазначив, що на закінчення будівництва станції метро «Перемога» Харків планує одержати кошти з державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров раніше заявляв, що Україна розраховує в 2013 році на допомогу Європейського банку реконструкції та розвитку у фінансуванні низки проектів, зокрема з будівництва Харківського метрополітену і високовольтної лінії «Новоодеська – Арциз».

Довідка УНІАН. «Перемога» - 30-а станція Харківського метрополітену, яка зараз будується. Станція буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу після станції «Олексіївська» і стане кінцевою зупинкою на цій лінії.

Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і протяжності ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн пасажирів. Метрополітен введено в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна протяжність ліній становить близько 35,6 км. На цей час харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-Заводській, Салтівській і Олексіївській.

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