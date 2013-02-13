Південно-Західна залізниця у День Святого Валентина запустить ретропоїзд навколо Києва

17:00, 13 лютого 2013
Транспорт/Звя'зок
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Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у День Святого Валентина запрошує всіх закоханих на оглядову поїздку навколо Києва на ретропоїзд, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, екскурсійний поїзд вирушатиме з першої платформи вокзалу станції Київ-Пасажирський 14 лютого о 15:41.

«Протягом двох годин курсуватиме навколо Києва в складі вагона і вагона-ресторану», - сказано в повідомленні.

Після закінчення екскурсійної поїздки пасажири з проїзним квитком ретропоїзда зможуть відвідати виставковий майданчик, присвячену історії рухомого складу, яка знаходиться на 14-му шляху ст. Київ-Пасажирський.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця спільно з комунальним підприємством «Київпастранс» з січня 2011 року реалізує проект міської електрички.

У 2012 році Південно-Західна залізниця перевезла 146,7 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ.

Залізниця здебільшого розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

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