Аеродром «Херсон» отримав свідоцтво про реєстрацію

Аеродром «Херсон» вже отримав свідоцтво про реєстрацію - його внесено до Державного реєстру цивільних аеродромів України.

Як повідомляє Урядовий портал, про це поінформував голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола Костяк під час виїзної робочої наради щодо перевірки стану виконання робіт з відновлення функціонування аеродрому «Херсон».

«Тобто зараз ми крок за кроком наближаємося до основної мети – його запуску», - наголосив губернатор.

Відзначається, що на території аеродрому вже зараз виконано комплекс робіт з реконструкції аеровокзального комплексу, зони митного і паспортного контролю та інших технічних приміщень. Триває ремонт і злітно-посадкової смуги. Для функціонування аеродрому підготовлена до експлуатації транспортна техніка, зокрема два пасажирські трапи.

Крім того, нещодавно було вирішено питання щодо визначення меж земельної ділянки і отримано акт землекористування. Комунальному підприємству «Херсонські авіалінії» надано у постійне користування майже 298 га із земель державної власності, що затверджено відповідним проектом землеустрою.

На сьогодні в області розроблена Програма „Відновлення авіаційної діяльності і розвитку аеропорту „Херсон” на 2013 – 2015 роки”.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2012 року Херсонська обласна рада своїм рішенням передала КП «Херсонські авіалінії» цілісний майновий комплекс аеропорту «Херсон».

5 жовтня губернатор заявив, що розраховує, що літаки почнуть злітати і сідати в аеропорту «Херсон» вже до кінця 2012 року року.

Директор КП «Херсонські авіалінії» Ярослав Агафонов тоді підтвердив, що відновити роботу херсонського аеропорту дійсно можна вже через 3-4 місяці. Керівник аеропорту також відзначив, що на першочергові заходи з відновлення роботи аеропорту необхідно близько 2 млн грн. Далі планується заміна світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги, що коштуватиме близько 7 млн грн.

13 листопада 2012 року депутати облради поповнили статутний фонд КП "Херсонські авіалінії" сумою в 2 млн грн для відновлення злітно-посадкової смуги, інфраструктур і робіт із сертифікації Херсонського аеропорту.

Довідка УНІАН. Херсонський аеропорт мав сертифікат аеродрому класу В, злітно-посадкова смуга спроможна забезпечити прийом і відправлення повітряних суден класу ТУ-154 і легших повітряних суден для здійснення вантажно-пасажирських авіаперевезень. Пропускна спроможність аеровокзального комплексу – 400 пасажирів на годину.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року №668-р, Херсонському аеропорту було присвоєно статус міжнародного і відкрито пункт постійного пропуску через державний кордон. Пропускна спроможність прикордонного пункту – одночасне оформлення одного пасажирського лайнера місткістю до 100 пасажирів і одного вантажного авіасудна місткістю до 30 тонн.

Однак з 1 квітня 2008 року у ТОВ “Аеропорт Херсон” закінчилося термін дії сертифікату эксплуатанта цивільних аеродромів.

Майно аеропорту було приватизовано у формі спільного підприємства Херсонської облради і київського концерну "Титан". З 2006 року учасники СП ввійшли в судові спори щодо своєї участі у підприємстві і розподілу його майна.

У травні 2012 року Одеським апеляційним господарським судом залишено без змін рішення Господарського суду Херсонської області, яким задоволено позов заступника прокурора області і повернено Херсонській обласній раді цілісний майновий комплекс обласного комунального підприємства «Аеропорт - Херсон», вартістю 4,1 млн грн.